Горемыкин Филимон Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горемыкин Филимон Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Горемыкин Герасим Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1857

Жена: Горемыкина Ульяна Леонтьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.07.1859

Дочь: Горемыкина Мария Филимоновна

Мать ребёнка: Горемыкина Ульяна Леонтьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.11.1862

Сын: Горемыкин Яков Филимонович

Мать ребёнка: Горемыкина Ульяна Леонтьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.04.1864

Дочь: Горемыкина Ирина Филимоновна

Мать ребёнка: Горемыкина Ульяна Леонтьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.06.1866

Сын: Горемыкин Иван Филимонович

Мать ребёнка: Горемыкина Ульяна Леонтьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Горемыкин Иван Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Горемыкин Мирон Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1872

Дочь: Горемыкина Евдокия Филимоновна

Мать ребёнка: Горемыкина Ульяна Леонтьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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