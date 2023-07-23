Горемыкин Филимон Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Горемыкин Герасим Степанович
Бракосочетание
30.01.1857
Рождение ребёнка
18.07.1859
Дочь: Горемыкина Мария Филимоновна
Мать ребёнка: Горемыкина Ульяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
17.11.1862
Сын: Горемыкин Яков Филимонович
Мать ребёнка: Горемыкина Ульяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
29.04.1864
Дочь: Горемыкина Ирина Филимоновна
Мать ребёнка: Горемыкина Ульяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
16.06.1866
Сын: Горемыкин Иван Филимонович
Мать ребёнка: Горемыкина Ульяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Горемыкин Иван Филимонович
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Горемыкин Мирон Филимонович
Рождение ребёнка
29.07.1872
Дочь: Горемыкина Евдокия Филимоновна
Мать ребёнка: Горемыкина Ульяна Леонтьевна
Смерть
Неизвестно