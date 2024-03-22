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Степан Васильевич

Место рождения

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1770 и 1772

Дата смерти

После 1807

Пол

Мужской

Отец

Около 1745 г.р.

Мать

Около 1746 г.р.

Жена

Около 1766 г.р.

Дети

Около 1789 г.р.
Около 1794 г.р.
Около 1799 г.р.
Около 1805 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1770 и 1772

Отец: Василий Иванович

Мать: Степанида Федоровна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
После 1786

Жена: Степанида

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Степанида

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Ирина Степановна

Мать ребёнка: Степанида

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Иван Степанович

Мать ребёнка: Степанида

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Ксения Степановна

Мать ребёнка: Степанида

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1807
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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