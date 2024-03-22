Степан Васильевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1770 и 1772
Дата смертиПосле 1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1770 и 1772
Отец: Василий Иванович
Мать: Степанида Федоровна
Бракосочетание
После 1786
Жена: Степанида
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Ирина Степановна
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Иван Степанович
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Ксения Степановна
Мать ребёнка: Степанида
Смерть
После 1807