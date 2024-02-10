Стасевич Кузьма (Косьма) Миронович
Место рожденияМинская область, Борисовский район, Лошницкий сельсовет, д. Бояры
Дата рождения06.10.1904
Дата смерти13.02.1942
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1904
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
12.10.1904
Запись № 80
Рождение ребёнка
06.04.1933
Сын: Стасевич Александр Кузмич (Кузьмич)
Мать ребёнка: Стасевич Ефросинья Николаевна
Смерть
13.02.1942
Убит в бою под д. Сажное Место захоронения: Белгородская обл., Яковлевский р-н, п. Сажное Братская могила № 16 Захоронение 260233172