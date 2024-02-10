Стасевич Кузьма (Косьма) Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стасевич Кузьма (Косьма) Миронович

Место рождения

Минская область, Борисовский район, Лошницкий сельсовет, д. Бояры

Дата рождения

06.10.1904

Дата смерти

13.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЯР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1904

Отец: Стасевич Мирон Парфенович

Мать: Стасевич Ксения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стасевич Ефросинья Николаевна

Крещение
12.10.1904
Запись № 80
Рождение ребёнка
06.04.1933

Сын: Стасевич Александр Кузмич (Кузьмич)

Мать ребёнка: Стасевич Ефросинья Николаевна

Смерть
13.02.1942
Убит в бою под д. Сажное Место захоронения: Белгородская обл., Яковлевский р-н, п. Сажное Братская могила № 16 Захоронение 260233172

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