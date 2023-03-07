Пушкарева (Чувашева (Чурвашева)) Акилина Афонасьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1817 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.07.1822 ст.
Дочь: Марина Кузьмина
Отец ребёнка: Пушкарев Козьма Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Пушкарев Дементий Кузьмин
Отец ребёнка: Пушкарев Козьма Кириллов
Рождение ребёнка
23.08.1832 ст.
Сын: Пушкарев Александр Кузьмин
Отец ребёнка: Пушкарев Козьма Кириллов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Акилина Кузьмина
Отец ребёнка: Пушкарев Козьма Кириллов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850