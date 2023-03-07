Пушкарева (Чувашева (Чурвашева)) Акилина Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарева (Чувашева (Чурвашева)) Акилина Афонасьева

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Место рождения

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
17.01.1817 ст.

Муж: Пушкарев Козьма Кириллов

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.07.1822 ст.

Дочь: Марина Кузьмина

Отец ребёнка: Пушкарев Козьма Кириллов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Пушкарев Дементий Кузьмин

Отец ребёнка: Пушкарев Козьма Кириллов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.08.1832 ст.

Сын: Пушкарев Александр Кузьмин

Отец ребёнка: Пушкарев Козьма Кириллов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Акилина Кузьмина

Отец ребёнка: Пушкарев Козьма Кириллов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1850
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