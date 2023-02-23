Суздальцева Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальцева Наталья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1901

Дочь: Матрёна Николаевна

Отец ребёнка: Суздальцев Николай Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1903

Сын: Суздальцев Илья Николаевич

Отец ребёнка: Суздальцев Николай Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суздальцев Николай Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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