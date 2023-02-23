Суздальцева Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1901
Дочь: Матрёна Николаевна
Отец ребёнка: Суздальцев Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
19.07.1903
Сын: Суздальцев Илья Николаевич
Отец ребёнка: Суздальцев Николай Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно