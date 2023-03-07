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Зубарев Матвей Данилович

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Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

После 1886

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Зубарев Данила Васильевич

Мать: Зубарева Ирина (Арина) Степановна

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Зубарев Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Ларионовна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Кривашева Пелагея Матвеевна

Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Ларионовна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Зубарев Петр Матвеевич

Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Ларионовна

Рождение ребёнка
23.07.1871 ст.

Сын: Зубарев Стефан Матвеевич

Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Ларионовна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Бухарева Федосья Матвеевна

Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Ларионовна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Зубарев Александр Матвеевич

Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Ларионовна

Рождение ребёнка
11.03.1877 ст.

Сын: Зубарев Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Ларионовна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Зубарев Степан Матвеевич

Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Ларионовна

Рождение ребёнка
09.02.1882 ст.

Сын: Зубарев Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Ларионовна

Рождение ребёнка
23.02.1884 ст.

Сын: Зубарев Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Ларионовна

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубарев Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Ларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубарева Евдокия Ларионовна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1886
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