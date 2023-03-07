Зубарев Матвей Данилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиПосле 1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Рождение ребёнка
Около 1863
Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Ларионовна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Кривашева Пелагея Матвеевна
Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Ларионовна
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Ларионовна
Рождение ребёнка
23.07.1871 ст.
Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Ларионовна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Бухарева Федосья Матвеевна
Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Ларионовна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Зубарев Александр Матвеевич
Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Ларионовна
Рождение ребёнка
11.03.1877 ст.
Сын: Зубарев Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Ларионовна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Ларионовна
Рождение ребёнка
09.02.1882 ст.
Сын: Зубарев Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Ларионовна
Рождение ребёнка
23.02.1884 ст.
Сын: Зубарев Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Ларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зубарева Евдокия Ларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1886