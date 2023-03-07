Зубарев Василий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения23.02.1884 ст.
Дата смертиПосле 1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1884 ст.
Крещение
26.02.1884 ст.
Крестные: дядя – Тимофей Ларионович Салтанов – крестьянин села Черноречье и тетя - крестьянская девица Матрена Даниловна Зубарева. Архив: ГАСО ф. 32, оп. 32, д. 242, л. 11 (10/10)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубарева Агафия Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1930