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Зубарев Василий Матвеевич

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Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.02.1884 ст.

Дата смерти

После 1930

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1884 ст.

Отец: Зубарев Матвей Данилович

Мать: Зубарева Евдокия Ларионовна

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Крещение
26.02.1884 ст.
Крестные: дядя – Тимофей Ларионович Салтанов – крестьянин села Черноречье и тетя - крестьянская девица Матрена Даниловна Зубарева. Архив: ГАСО ф. 32, оп. 32, д. 242, л. 11 (10/10)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубарева Агафия Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1930
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