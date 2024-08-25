Подзорова (Бирюкова) Антонина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подзорова (Бирюкова) Антонина Яковлевна

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

09.06.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1845

Отец: Бирюков Яков Петрович

Мать: Бирюкова Евдокия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
16.04.1862

Муж: Подзоров Никифор Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.04.1864

Дочь: Подзорова (Подзорова) Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Подзоров Никифор Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.11.1866

Дочь: Подзорова (Подзорова) Екатерина Никифоровна

Отец ребёнка: Подзоров Никифор Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.05.1869

Сын: Подзоров Иван Никифорович

Отец ребёнка: Подзоров Никифор Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.03.1871

Сын: Подзоров Яков Никифорович

Отец ребёнка: Подзоров Никифор Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.04.1873

Сын: Подзоров Иван Никифорович

Отец ребёнка: Подзоров Никифор Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
отметка от 12.02.1926?
Рождение ребёнка
28.06.1875

Сын: Подзоров Петр Никифорович

Отец ребёнка: Подзоров Никифор Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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