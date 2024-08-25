Подзорова (Бирюкова) Антонина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения09.06.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1845
Отец: Бирюков Яков Петрович
Бракосочетание
16.04.1862
Рождение ребёнка
12.04.1864
Дочь: Подзорова (Подзорова) Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Подзоров Никифор Петрович
Рождение ребёнка
23.11.1866
Дочь: Подзорова (Подзорова) Екатерина Никифоровна
Отец ребёнка: Подзоров Никифор Петрович
Рождение ребёнка
07.05.1869
Сын: Подзоров Иван Никифорович
Отец ребёнка: Подзоров Никифор Петрович
Рождение ребёнка
20.03.1871
Сын: Подзоров Яков Никифорович
Отец ребёнка: Подзоров Никифор Петрович
Рождение ребёнка
06.04.1873
Сын: Подзоров Иван Никифорович
Отец ребёнка: Подзоров Никифор Петрович
отметка от 12.02.1926?
Рождение ребёнка
28.06.1875
Сын: Подзоров Петр Никифорович
Отец ребёнка: Подзоров Никифор Петрович
Смерть
Неизвестно