Бирюкова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Бирюкова Домна Яковлевна
Отец ребёнка: Бирюков Яков Петрович
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Бирюков Яков Петрович
Рождение ребёнка
09.06.1845
Дочь: Бирюкова Антонина Яковлевна
Отец ребёнка: Бирюков Яков Петрович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно