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Бирюкова Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Бирюкова Домна Яковлевна

Отец ребёнка: Бирюков Яков Петрович

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Бирюков Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Бирюков Яков Петрович

Рождение ребёнка
09.06.1845

Дочь: Бирюкова Антонина Яковлевна

Отец ребёнка: Бирюков Яков Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюков Яков Петрович

Смерть
Неизвестно