Минина (Первушина) Дарья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
01.07.1796 ст.
БРАК: 1796 год. Метрическая книга приходов Шенкурского уезда:… | Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 134 | Попонаволоцкий приход | Лист 341 | Запись № 10 от 1 июля 1796 года. | Венчан деревни Левковской дворцов... Показать все
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Минин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Черных (Минина) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Минин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Минин Прокопий Михайлович
Отец ребёнка: Минин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Минин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Минина) Евфимия Михайловна
Отец ребёнка: Минин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Парфёнова (Минина) Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Минин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Минина) Устина Михайловна
Отец ребёнка: Минин Михаил Михайлович
Смерть
Неизвестно