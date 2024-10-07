Минина (Первушина) Дарья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минина (Первушина) Дарья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
01.07.1796 ст.

Муж: Минин Михаил Михайлович

БРАК: 1796 год. Метрическая книга приходов Шенкурского уезда:… | Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 134 | Попонаволоцкий приход | Лист 341 | Запись № 10 от 1 июля 1796 года. | Венчан деревни Левковской дворцов... Показать все
Рождение ребёнка
1797

Сын: Минин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Минин Михаил Михайлович

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Черных (Минина) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Минин Михаил Михайлович

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Минин Прокопий Михайлович

Отец ребёнка: Минин Михаил Михайлович

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Минин Семён Михайлович

Отец ребёнка: Минин Михаил Михайлович

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Минина) Евфимия Михайловна

Отец ребёнка: Минин Михаил Михайлович

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Парфёнова (Минина) Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Минин Михаил Михайлович

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Минина) Устина Михайловна

Отец ребёнка: Минин Михаил Михайлович

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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