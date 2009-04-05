Жокина (Кудряшова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жокина (Кудряшова) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1924

Дата смерти

05.04.2009

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1924

Отец: Кудряшов Иван Никифорович

Мать: Кудряшова Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
01.01.1947

Дочь: Алексеева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Жокин Иван Петрович

Рождение ребёнка
08.02.1949

Сын: Жокин Николай Иванович

Отец ребёнка: Жокин Иван Петрович

Рождение ребёнка
07.05.1953

Сын: Жокин Александр Иванович

Отец ребёнка: Жокин Иван Петрович

Рождение ребёнка
15.11.1955

Дочь: Гамбург Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Жокин Иван Петрович

Смерть
05.04.2009
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