Жокина (Кудряшова) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1924
Дата смерти05.04.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1924
Рождение ребёнка
01.01.1947
Дочь: Алексеева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Жокин Иван Петрович
Рождение ребёнка
08.02.1949
Отец ребёнка: Жокин Иван Петрович
Рождение ребёнка
07.05.1953
Отец ребёнка: Жокин Иван Петрович
Рождение ребёнка
15.11.1955
Дочь: Гамбург Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Жокин Иван Петрович
Смерть
05.04.2009