Жокин Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1922
Отец: Жокин Петр Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1947
Дочь: Алексеева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Жокина Нина Ивановна
Рождение ребёнка
08.02.1949
Мать ребёнка: Жокина Нина Ивановна
Рождение ребёнка
07.05.1953
Мать ребёнка: Жокина Нина Ивановна
Рождение ребёнка
15.11.1955
Дочь: Гамбург Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Жокина Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно