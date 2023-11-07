Жокин Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖокин Иван Петрович

Жокин Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1922

Отец: Жокин Петр Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1947

Дочь: Алексеева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Жокина Нина Ивановна

Рождение ребёнка
08.02.1949

Сын: Жокин Николай Иванович

Мать ребёнка: Жокина Нина Ивановна

Рождение ребёнка
07.05.1953

Сын: Жокин Александр Иванович

Мать ребёнка: Жокина Нина Ивановна

Рождение ребёнка
15.11.1955

Дочь: Гамбург Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Жокина Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close