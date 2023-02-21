Пичужкова (Кругова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1878
Дата смерти27.02.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1905
Дочь: Пичужкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пичужков Иван Иванович
Астрахановка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.02.1961
Г. Гулистан Узбекистан