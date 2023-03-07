Пичужков Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения22.08.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1876
Отец: Пичужков Иван Осипович
Мать: Пичужкова Прасковья
Рождение ребёнка
27.09.1905
Дочь: Пичужкова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Пичужкова Анна Петровна
Астрахановка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пичужкова Анна Петровна
Смерть
Неизвестно