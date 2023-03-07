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Пичужков Иван Иванович

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Место рождения

Астраханка

Дата рождения

22.08.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1876

Отец: Пичужков Иван Осипович

Мать: Пичужкова Прасковья

Рождение ребёнка
27.09.1905

Дочь: Пичужкова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Пичужкова Анна Петровна

Астрахановка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичужкова Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
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