Граве АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Граве АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1920

Дата смерти

05.03.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1920

Отец: Граве КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать: Граве МАРИЯ ГЕОРГИЕВНА

Бракосочетание
Около 1949

Жена: ДАРЬЯ МАКСИМОВНА

Рождение ребёнка
03.06.1950

Сын: Пешков МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: ДАРЬЯ МАКСИМОВНА

Рождение ребёнка
16.08.1954

Дочь: ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Мать ребёнка: ДАРЬЯ МАКСИМОВНА

Развод
Неизвестно

Жена: ДАРЬЯ МАКСИМОВНА

Смерть
05.03.2010
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