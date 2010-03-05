Граве АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1920
Дата смерти05.03.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1920
Бракосочетание
Около 1949
Жена: ДАРЬЯ МАКСИМОВНА
Рождение ребёнка
03.06.1950
Сын: Пешков МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать ребёнка: ДАРЬЯ МАКСИМОВНА
Рождение ребёнка
16.08.1954
Дочь: ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Мать ребёнка: ДАРЬЯ МАКСИМОВНА
Развод
Неизвестно
Жена: ДАРЬЯ МАКСИМОВНА
Смерть
05.03.2010