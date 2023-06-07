(Пешкова) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1954
Отец: Граве АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ
Мать: ДАРЬЯ МАКСИМОВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пешков ТИМОФЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Барченков ЕВГЕНИЙ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пешков АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Барченков ЕВГЕНИЙ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барченков ЕВГЕНИЙ