(Пешкова) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пешкова) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1954

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1954

Отец: Граве АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ

Мать: ДАРЬЯ МАКСИМОВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пешков ТИМОФЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Барченков ЕВГЕНИЙ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пешков АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Барченков ЕВГЕНИЙ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барченков ЕВГЕНИЙ

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