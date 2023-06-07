Граве (Шолматова) МАРИЯ ГЕОРГИЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1889
Дата смерти26.12.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919
Сын: Граве МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ
Отец ребёнка: Граве КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Рождение ребёнка
08.09.1920
Сын: Граве АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ
Отец ребёнка: Граве КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.12.1966