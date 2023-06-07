Граве (Шолматова) МАРИЯ ГЕОРГИЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Граве (Шолматова) МАРИЯ ГЕОРГИЕВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1889

Дата смерти

26.12.1966

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Граве МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ

Отец ребёнка: Граве КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Рождение ребёнка
08.09.1920

Сын: Граве АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ

Отец ребёнка: Граве КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Граве КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Смерть
26.12.1966
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