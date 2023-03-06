Березовская (Березовская) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березовская (Березовская) Зинаида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Сын: Березовский Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Березовский Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Березовский Дмитрий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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