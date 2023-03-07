Березовский Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
1958
Сын: Березовский Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Березовская Зинаида
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Березовская Зинаида
Работа или профессия
Неизвестно
Горный инженер
Смерть
1998
Внуково, Российская Федерация
Похороны
Неизвестно
Внуково, Российская Федерация