Березовский Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березовский Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Романовка

Дата рождения

1928

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Березовский Николай Фёдорович

Мать: Березовская Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Березовский Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Березовская Зинаида

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Березовская Зинаида

Работа или профессия
Неизвестно
Горный инженер
Смерть
1998
Внуково, Российская Федерация
Похороны
Неизвестно
Внуково, Российская Федерация
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