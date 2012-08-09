Кузьмин Геннадий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения23.09.1938
Дата смерти09.08.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1938
Рождение ребёнка
Около 02.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зоя Васильевна
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зоя Васильевна
Смерть
09.08.2012
73 года несчастный случай