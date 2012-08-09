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Кузьмин Геннадий Кузьмич

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Место рождения

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

23.09.1938

Дата смерти

09.08.2012

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1938

Отец: Михайлов Кузьма Михайлович

Мать: Михайлова Марфа Семеновна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Около 02.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зоя Васильевна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зоя Васильевна

Смерть
09.08.2012
73 года несчастный случай
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