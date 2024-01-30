Алексеева Прасковья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Гурьянова Ксения Ильинична
Отец ребёнка: Алексеев Илья Ефимович
Рождение ребёнка
16.05.1889 ст.
Дочь: Алексеева Елена Ильинична
Отец ребёнка: Алексеев Илья Ефимович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Алексеев Иван Ильич
Отец ребёнка: Алексеев Илья Ефимович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Алексеев 1 Ильич
Отец ребёнка: Алексеев Илья Ефимович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Алексеев 2 Ильич
Отец ребёнка: Алексеев Илья Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно