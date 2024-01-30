Алексеева Прасковья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Прасковья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Гурьянова Ксения Ильинична

Отец ребёнка: Алексеев Илья Ефимович

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.05.1889 ст.

Дочь: Алексеева Елена Ильинична

Отец ребёнка: Алексеев Илья Ефимович

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1890

Сын: Алексеев Иван Ильич

Отец ребёнка: Алексеев Илья Ефимович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Алексеев 1 Ильич

Отец ребёнка: Алексеев Илья Ефимович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Алексеев 2 Ильич

Отец ребёнка: Алексеев Илья Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Илья Ефимович

Смерть
Неизвестно
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