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Грицюк Мария Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грицюк Архип Кириллович

Рождение ребёнка
30.12.1906 ст.

Дочь: (Грицюк) Евдокия Архиповна

Отец ребёнка: Грицюк Архип Кириллович

Здолбунов, Рівненська область
Восприемники: мещанин города Кременца Александр Иванович Курчевский и крестьянка села Колоденка Зиновия Филипповна Тобиаш девица.
Рождение ребёнка
14.11.1908 ст.

Сын: Грицюк Михаил Архипович

Отец ребёнка: Грицюк Архип Кириллович

Здолбунов, Рівненська область
Восприемники: крестьянин села Арестова Дянковской волости Иван Игнатьевич Трачук и крестьянка села Колоденки Ровенского уезда Зиновия Филипповна Тобиаш.
Смерть
Неизвестно

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