Грицюк Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1906 ст.
Дочь: (Грицюк) Евдокия Архиповна
Отец ребёнка: Грицюк Архип Кириллович
Восприемники: мещанин города Кременца Александр Иванович Курчевский и крестьянка села Колоденка Зиновия Филипповна Тобиаш девица.
Рождение ребёнка
14.11.1908 ст.
Отец ребёнка: Грицюк Архип Кириллович
Восприемники: крестьянин села Арестова Дянковской волости Иван Игнатьевич Трачук и крестьянка села Колоденки Ровенского уезда Зиновия Филипповна Тобиаш.
Смерть
Неизвестно