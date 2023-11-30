Грицюк Архип Кириллович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1906 ст.
Дочь: Евдокия Архиповна
Мать ребёнка: Грицюк Мария Филипповна
Восприемники: мещанин города Кременца Александр Иванович Курчевский и крестьянка села Колоденка Зиновия Филипповна Тобиаш девица.
Рождение ребёнка
14.11.1908 ст.
Мать ребёнка: Грицюк Мария Филипповна
Восприемники: крестьянин села Арестова Дянковской волости Иван Игнатьевич Трачук и крестьянка села Колоденки Ровенского уезда Зиновия Филипповна Тобиаш.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грицюк Мария Филипповна
Смерть
Неизвестно