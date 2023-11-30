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Грицюк Архип Кириллович

Место рождения

Мощаница, Рівненська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мощаница, Рівненська область
Рождение ребёнка
30.12.1906 ст.

Дочь: Евдокия Архиповна

Мать ребёнка: Грицюк Мария Филипповна

Здолбунов, Рівненська область
Восприемники: мещанин города Кременца Александр Иванович Курчевский и крестьянка села Колоденка Зиновия Филипповна Тобиаш девица.
Рождение ребёнка
14.11.1908 ст.

Сын: Грицюк Михаил Архипович

Мать ребёнка: Грицюк Мария Филипповна

Здолбунов, Рівненська область
Восприемники: крестьянин села Арестова Дянковской волости Иван Игнатьевич Трачук и крестьянка села Колоденки Ровенского уезда Зиновия Филипповна Тобиаш.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грицюк Мария Филипповна

Смерть
Неизвестно
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