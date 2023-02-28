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Сарайкина Акилина Лазарева

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Место рождения

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.11.1868

Муж: Сарайкин Семен Никифорович

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Муругова Прасковья Сарайкина

Отец ребёнка: Сарайкин Семен Никифорович

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Ломакина Глафира Сарайкина

Отец ребёнка: Сарайкин Семен Никифорович

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.12.1890

Сын: Сарайкин Степан Семенович

Отец ребёнка: Сарайкин Семен Никифорович

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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