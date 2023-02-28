Сарайкина Акилина Лазарева
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1868
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Муругова Прасковья Сарайкина
Отец ребёнка: Сарайкин Семен Никифорович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Ломакина Глафира Сарайкина
Отец ребёнка: Сарайкин Семен Никифорович
Рождение ребёнка
21.12.1890
Сын: Сарайкин Степан Семенович
Отец ребёнка: Сарайкин Семен Никифорович
Смерть
Неизвестно