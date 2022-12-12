Плешакова Мелания Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1847
Сын: Плешаков Степан Васильевич
Отец ребёнка: Плешаков Василий Степанович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Плешаков Трофим Васильевич
Отец ребёнка: Плешаков Василий Степанович
Рождение ребёнка
?.11.1857
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Плешаков Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно