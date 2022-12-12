Плешакова Мелания Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешакова Мелания Саввична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1847

Сын: Плешаков Степан Васильевич

Отец ребёнка: Плешаков Василий Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Плешаков Трофим Васильевич

Отец ребёнка: Плешаков Василий Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1857

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Плешаков Василий Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешаков Василий Степанович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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