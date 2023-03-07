Плешаков Степан Васильевич
Место рождения
Дата рождения08.04.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1847
Крещение
09.04.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Служитель Иван Сысоев Окулов
Крещение
07.01.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно