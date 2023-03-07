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Плешаков Степан Васильевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

08.04.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1847

Отец: Плешаков Василий Степанович

Мать: Плешакова Мелания Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
09.04.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Служитель Иван Сысоев Окулов
Крещение
07.01.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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