Седякина (Киселёва) Елена Юрьевна 13.06.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Седякина (Киселёва) Елена Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1961

Дата смерти

10.06.2024

Пол

Женский

Отец

После 1928 г.р.

Мать

1940 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1961

Отец: Киселёв Юрий Петрович

Мать: Киселёва Нина

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седякин Александр

Рождение ребёнка
19.05.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Седякин Александр

Смерть
10.06.2024
Москва, город федерального значения Москва

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