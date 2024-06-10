Седякина (Киселёва) Елена Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1961
Дата смерти10.06.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1961
Отец: Киселёв Юрий Петрович
Мать: Киселёва Нина
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Седякин Александр
Рождение ребёнка
19.05.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Седякин Александр
Смерть
10.06.2024