Круглов Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1969
Дочь: Савченко Елена Владимировна
Мать ребёнка: Круглова Екатерина Леонтьевна
Рождение ребёнка
03.07.1972
Сын: Круглов Олег Владимирович
Мать ребёнка: Круглова Екатерина Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно