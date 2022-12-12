Круглов Владимир Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКруглов Владимир Григорьевич

Круглов Владимир Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1969

Дочь: Савченко Елена Владимировна

Мать ребёнка: Круглова Екатерина Леонтьевна

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
03.07.1972

Сын: Круглов Олег Владимирович

Мать ребёнка: Круглова Екатерина Леонтьевна

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Круглова Екатерина Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close