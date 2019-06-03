Круглова (Белякова) Екатерина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1938
Дата смерти03.06.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1938
Рождение ребёнка
01.11.1969
Дочь: Савченко Елена Владимировна
Отец ребёнка: Круглов Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
03.07.1972
Сын: Круглов Олег Владимирович
Отец ребёнка: Круглов Владимир Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.2019
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область