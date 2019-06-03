Круглова (Белякова) Екатерина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглова (Белякова) Екатерина Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1938

Дата смерти

03.06.2019

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1938

Отец: Беляков Леонтий Николаевич

Мать: Черникова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
01.11.1969

Дочь: Савченко Елена Владимировна

Отец ребёнка: Круглов Владимир Григорьевич

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
03.07.1972

Сын: Круглов Олег Владимирович

Отец ребёнка: Круглов Владимир Григорьевич

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Круглов Владимир Григорьевич

Смерть
03.06.2019
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
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