Косаревъ Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косаревъ Филинъ Мартынъ
Рождение ребёнка
1889
Сын: Косаревъ Їаковъ
Мать ребёнка: Косарева Марина Захарова
Рождение ребёнка
02.05.1892
Сын: Косаревъ Тимоѳей
Мать ребёнка: Косарева Марина Захарова
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косарева Марина Захарова