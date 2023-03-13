Косаревъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосаревъ Михаилъ

Косаревъ Михаилъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косаревъ Филинъ Мартынъ

Мать: Косарева Авдотья Григорьева

Рождение ребёнка
1889

Сын: Косаревъ Їаковъ

Мать ребёнка: Косарева Марина Захарова

Рождение ребёнка
02.05.1892

Сын: Косаревъ Тимоѳей

Мать ребёнка: Косарева Марина Захарова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косарева Марина Захарова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close