Колбаса Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолбаса Иван Петрович

Колбаса Иван Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1861 ст.

Сын: Колбаса Василий Иванович

Мать ребёнка: Колбаса Ксения Петровна

Бракосочетание
До 1861 ст.

Жена: Колбаса Ксения Петровна

Рождение ребёнка
26.12.1863 ст.

Дочь: Колбаса Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Колбаса Анна Константиновна

Потихоново, Харківська область
Бракосочетание
До 1863 ст.

Жена: Колбаса Анна Константиновна

Рождение ребёнка
21.01.1869 ст.

Сын: Колбаса Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Колбаса Агафья Фоминична

Потихоново, Харківська область
Бракосочетание
До 1869 ст.

Жена: Колбаса Агафья Фоминична

Рождение ребёнка
08.03.1874 ст.

Сын: Колбаса Софрон Иванович

Мать ребёнка: Колбаса Агафья Фоминична

Потихоново, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Потихоново, Харківська область
1861 год - крестьянин князя Трубецкого. С 1863 года - собственник крестьянин хутора Потихонов Волчанского уезда Харьковской губернии.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close