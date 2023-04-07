Колбаса Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1861 ст.
Мать ребёнка: Колбаса Ксения Петровна
Бракосочетание
До 1861 ст.
Жена: Колбаса Ксения Петровна
Рождение ребёнка
26.12.1863 ст.
Дочь: Колбаса Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Колбаса Анна Константиновна
Бракосочетание
До 1863 ст.
Рождение ребёнка
21.01.1869 ст.
Мать ребёнка: Колбаса Агафья Фоминична
Бракосочетание
До 1869 ст.
Жена: Колбаса Агафья Фоминична
Рождение ребёнка
08.03.1874 ст.
Мать ребёнка: Колбаса Агафья Фоминична
Место жительства
Неизвестно
1861 год - крестьянин князя Трубецкого. С 1863 года - собственник крестьянин хутора Потихонов Волчанского уезда Харьковской губернии.
Смерть
Неизвестно