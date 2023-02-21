Колбаса Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолбаса Тимофей Иванович

Колбаса Тимофей Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1899 год - крестьянин хутора Потихонова Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
12.01.1899 ст.

Дочь: Колбаса Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Колбаса Вера Алексеевна

Потихоново, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колбаса Вера Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close