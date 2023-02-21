Колбаса Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1899 год - крестьянин хутора Потихонова Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
12.01.1899 ст.
Дочь: Колбаса Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Колбаса Вера Алексеевна
Потихоново, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колбаса Вера Алексеевна
Смерть
Неизвестно