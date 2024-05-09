Козинец Виктор Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козинец Виктор Вениаминович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демина (Козинец) Мария Викторовна

Мать ребёнка: Козинец (Билязюн) Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козинец Сергей Викторович

Мать ребёнка: Козинец (Билязюн) Валентина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козинец (Билязюн) Валентина Андреевна

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