Козинец (Билязюн) Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козинец (Билязюн) Валентина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Билязюн Андрей Андреевич

Мать: Билязюн Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демина (Козинец) Мария Викторовна

Отец ребёнка: Козинец Виктор Вениаминович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козинец Сергей Викторович

Отец ребёнка: Козинец Виктор Вениаминович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козинец Виктор Вениаминович

Смерть
Неизвестно

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