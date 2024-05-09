Козинец (Билязюн) Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Билязюн Андрей Андреевич
Мать: Билязюн Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демина (Козинец) Мария Викторовна
Отец ребёнка: Козинец Виктор Вениаминович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козинец Сергей Викторович
Отец ребёнка: Козинец Виктор Вениаминович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно