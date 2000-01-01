Мишустин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишустин Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1915

Дочь: Черникова Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Мишустина Лукерия

деревня Романовка Сокулукского района Чуйской области республики Киргизия
Смерть
Неизвестно
деревня Романовка Сокулукского района Чуйской области республики Киргизия
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