Мишустина (Данилова) Лукерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишустина (Данилова) Лукерия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1915

Дочь: Черникова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Мишустин Михаил Иванович

деревня Романовка Сокулукского района Чуйской области республики Киргизия
Смерть
Неизвестно
деревня Романовка Сокулукского района Чуйской области республики Киргизия
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