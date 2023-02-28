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Шелегова Анна Даниилова
Шелегова Анна Даниилова
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Место рождения
Демидов
, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Дата рождения
До 1837
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Даниил
Мать
?
Муж
Шелегов ?
До 1836 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1837
Отец:
Даниил
Мать:
?
Демидов
, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Шелегов ?
Смерть
Неизвестно
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