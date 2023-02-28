Шелегова Анна Даниилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелегова Анна Даниилова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

До 1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1837

Отец: Даниил

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелегов ?

Смерть
Неизвестно
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