Рутчин ? ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рутчин ? ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рутчин Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Исянгулово, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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