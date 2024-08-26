Рутчин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рутчин ? ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сипкина Евдокия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1943
Дочь: Кукушкина (Рутчина) Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Сипкина Евдокия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно