Рутчин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рутчин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

1943 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рутчин ? ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сипкина Евдокия Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сипкина Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
09.04.1943

Дочь: Кукушкина (Рутчина) Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Сипкина Евдокия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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