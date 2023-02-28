Цыганов Яков Лукьянов
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Татьяна Яковлева
Мать ребёнка: Цыганова Ирина Дмитриева
Место жительства
1858
48
Рождение ребёнка
07.01.1868
Дочь: Домникия Яковлева
Мать ребёнка: Цыганова Ирина Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыганова Ирина Дмитриева
Смерть
Неизвестно