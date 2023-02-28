Цыганов Яков Лукьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганов Яков Лукьянов

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Цыганов Лукьян Игнатьев

Мать: Цыганова Арина Константинова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Татьяна Яковлева

Мать ребёнка: Цыганова Ирина Дмитриева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
48
Рождение ребёнка
07.01.1868

Дочь: Домникия Яковлева

Мать ребёнка: Цыганова Ирина Дмитриева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыганова Ирина Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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