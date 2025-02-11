Цыганов Иван Яковлев
мужской, родился 1871, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер 09.06.1872, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЦыганов Яков Лукьянов1833 г.р.
МатьЦыганова Ирина Дмитриева1837 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Цыганов Яков Лукьянов
Мать: Цыганова Ирина Дмитриева
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
09.06.1872
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область