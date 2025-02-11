Цыганов Иван Яковлев 1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Цыганов Иван Яковлев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1871, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер 09.06.1872, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Цыганов Яков Лукьянов1833 г.р.
Мать
Цыганова Ирина Дмитриева1837 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Цыганов Яков Лукьянов

Мать: Цыганова Ирина Дмитриева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
09.06.1872
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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