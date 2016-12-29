Рамазанова (Шарипова) Аниса Мухаметженовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1935
Дата смерти29.12.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рита
Отец ребёнка: Рамазанов Адгам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Румания
Отец ребёнка: Рамазанов Адгам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рева
Отец ребёнка: Рамазанов Адгам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рамазанов Адгам
Смерть
29.12.2016