Рамазанова (Шарипова) Аниса Мухаметженовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРамазанова (Шарипова) Аниса Мухаметженовна

Рамазанова (Шарипова) Аниса Мухаметженовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1935

Дата смерти

29.12.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рита

Отец ребёнка: Рамазанов Адгам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Румания

Отец ребёнка: Рамазанов Адгам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рева

Отец ребёнка: Рамазанов Адгам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рамазанов Адгам

Смерть
29.12.2016

Мы используем куки для улучшения работы сайта.