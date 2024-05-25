Козловский Тит Климентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловский Тит Климентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.06.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козловский Климентий Стефанович / Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козловская Викиория Титовна

Мать ребёнка: Козловская Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козловская Мария

Рождение ребёнка
17.12.1898

Дочь: Козловская Анастасия Титовна

Мать ребёнка: Козловская Мария

Рождение ребёнка
1900

Сын: Козловский Николай Титович

Мать ребёнка: Козловская Мария

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Козловская Екатерина Титовна

Мать ребёнка: Козловская Мария

Смерть
16.06.1902 ст.
Рождение ребёнка
23.02.1904

Сын: Козловский Фёдор Титович

Мать ребёнка: Козловская Мария

Рождение ребёнка
1907

Сын: Козловский Валентин Титович

Мать ребёнка: Козловская Мария

Рождение ребёнка
15.07.1912 ст.

Сын: Козловский Илья Титович

Мать ребёнка: Козловская Мария

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