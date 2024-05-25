Козловский Тит Климентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.06.1902 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козловский Климентий Стефанович / Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козловская Викиория Титовна
Мать ребёнка: Козловская Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козловская Мария
Рождение ребёнка
17.12.1898
Дочь: Козловская Анастасия Титовна
Мать ребёнка: Козловская Мария
Рождение ребёнка
1900
Сын: Козловский Николай Титович
Мать ребёнка: Козловская Мария
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Козловская Екатерина Титовна
Мать ребёнка: Козловская Мария
Смерть
16.06.1902 ст.
Рождение ребёнка
23.02.1904
Мать ребёнка: Козловская Мария
Рождение ребёнка
1907
Сын: Козловский Валентин Титович
Мать ребёнка: Козловская Мария
Рождение ребёнка
15.07.1912 ст.
Мать ребёнка: Козловская Мария