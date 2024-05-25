Козловская Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловская Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козловская Викиория Титовна

Отец ребёнка: Козловский Тит Климентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловский Тит Климентьевич

Рождение ребёнка
17.12.1898

Дочь: Козловская Анастасия Титовна

Отец ребёнка: Козловский Тит Климентьевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Козловский Николай Титович

Отец ребёнка: Козловский Тит Климентьевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Козловская Екатерина Титовна

Отец ребёнка: Козловский Тит Климентьевич

Рождение ребёнка
23.02.1904

Сын: Козловский Фёдор Титович

Отец ребёнка: Козловский Тит Климентьевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Козловский Валентин Титович

Отец ребёнка: Козловский Тит Климентьевич

Рождение ребёнка
15.07.1912 ст.

Сын: Козловский Илья Титович

Отец ребёнка: Козловский Тит Климентьевич

Смерть
Неизвестно

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