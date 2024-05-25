Козловская Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козловская Викиория Титовна
Отец ребёнка: Козловский Тит Климентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1898
Дочь: Козловская Анастасия Титовна
Отец ребёнка: Козловский Тит Климентьевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Козловский Николай Титович
Отец ребёнка: Козловский Тит Климентьевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Козловская Екатерина Титовна
Отец ребёнка: Козловский Тит Климентьевич
Рождение ребёнка
23.02.1904
Отец ребёнка: Козловский Тит Климентьевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Козловский Валентин Титович
Отец ребёнка: Козловский Тит Климентьевич
Рождение ребёнка
15.07.1912 ст.
Отец ребёнка: Козловский Тит Климентьевич
Смерть
Неизвестно