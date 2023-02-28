Филимон Давидов
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Давид Харитонов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1792
Сын: Ефим Филимонов
Мать ребёнка: Анна (Гаврилова)
Рождение ребёнка
24.02.1794
Сын: Иван Филимонов
Мать ребёнка: Анна (Гаврилова)
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Анна (Гаврилова)
Рождение ребёнка
05.01.1800
Сын: Василий Филимонов
Мать ребёнка: Анна (Гаврилова)
Рождение ребёнка
08.01.1805
Сын: Иван мл
Мать ребёнка: Евдокия Минина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Минина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна (Гаврилова)
Смерть
1808