Филимон Давидов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилимон Давидов

Филимон Давидов

avatar

Место рождения

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1767

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Давид Харитонов

Мать: ?

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1792

Сын: Ефим Филимонов

Мать ребёнка: Анна (Гаврилова)

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1794

Сын: Иван Филимонов

Мать ребёнка: Анна (Гаврилова)

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1797

Сын: Елизар (Азар) Филимонов

Мать ребёнка: Анна (Гаврилова)

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1800

Сын: Василий Филимонов

Мать ребёнка: Анна (Гаврилова)

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1805

Сын: Иван мл

Мать ребёнка: Евдокия Минина

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Минина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна (Гаврилова)

Смерть
1808
Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close