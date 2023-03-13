Орлова (Николаева) Маремьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Николаева) Маремьяна

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Место рождения

деревни Меледихи

Дата рождения

1782

Дата смерти

06.04.1856

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Николай Козминъ

Мать: Николаева Федора Евдокимова

деревни Меледихи
Бракосочетание
19.01.1802

Муж: Орловъ Григорий

Рождение ребёнка
21.07.1807

Сын: Орловъ Семенъ

Отец ребёнка: Орловъ Григорий

Рождение ребёнка
20.12.1808

Дочь: Ляпкина Ульяна

Отец ребёнка: Орловъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1810

Сын: Орловъ Трофимъ

Отец ребёнка: Орловъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1812

Дочь: Орлова Варвара

Отец ребёнка: Орловъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1814

Сын: Орловъ Сергей

Отец ребёнка: Орловъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Самарина Балакина Анисія

Отец ребёнка: Орловъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.05.1820

Сын: Орловъ Михаилъ

Отец ребёнка: Орловъ Григорий

Рождение ребёнка
15.11.1821

Дочь: Кувшинова Екатерина

Отец ребёнка: Орловъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
06.04.1856
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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