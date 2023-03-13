Орлова (Николаева) Маремьяна
Место рождениядеревни Меледихи
Дата рождения1782
Дата смерти06.04.1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Николай Козминъ
деревни Меледихи
Бракосочетание
19.01.1802
Муж: Орловъ Григорий
Рождение ребёнка
21.07.1807
Сын: Орловъ Семенъ
Отец ребёнка: Орловъ Григорий
Рождение ребёнка
20.12.1808
Дочь: Ляпкина Ульяна
Отец ребёнка: Орловъ Григорий
Рождение ребёнка
22.07.1810
Сын: Орловъ Трофимъ
Отец ребёнка: Орловъ Григорий
Рождение ребёнка
04.12.1812
Дочь: Орлова Варвара
Отец ребёнка: Орловъ Григорий
Рождение ребёнка
07.10.1814
Сын: Орловъ Сергей
Отец ребёнка: Орловъ Григорий
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Самарина Балакина Анисія
Отец ребёнка: Орловъ Григорий
Рождение ребёнка
23.05.1820
Сын: Орловъ Михаилъ
Отец ребёнка: Орловъ Григорий
Рождение ребёнка
15.11.1821
Дочь: Кувшинова Екатерина
Отец ребёнка: Орловъ Григорий
Смерть
06.04.1856