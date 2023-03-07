Ляпкина (Орлова) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпкина (Орлова) Ульяна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.12.1808

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1808

Отец: Орловъ Григорий

Мать: Орлова Маремьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Иванова Евгения

Отец ребёнка: Ляпкинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1835

Дочь: Ляпкина Пелагея

Отец ребёнка: Ляпкинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1836

Сын: Ляпкинъ Яковъ

Отец ребёнка: Ляпкинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.03.1838

Дочь: Полникова Марія

Отец ребёнка: Ляпкинъ Петръ

Рождение ребёнка
01.02.1841

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ляпкинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1843

Дочь: Ляпкина Прасковья

Отец ребёнка: Ляпкинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1845

Сын: Ляпкинъ Германъ

Отец ребёнка: Ляпкинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1845

Сын: Ляпкинъ Сергей

Отец ребёнка: Ляпкинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1846

Дочь: Ляпкина Прасковья

Отец ребёнка: Ляпкинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляпкинъ Петръ

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