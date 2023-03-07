Ляпкина (Орлова) Ульяна
Место рождения
Дата рождения20.12.1808
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1808
Отец: Орловъ Григорий
Мать: Орлова Маремьяна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Иванова Евгения
Отец ребёнка: Ляпкинъ Петръ
Рождение ребёнка
05.05.1835
Дочь: Ляпкина Пелагея
Отец ребёнка: Ляпкинъ Петръ
Рождение ребёнка
23.11.1836
Сын: Ляпкинъ Яковъ
Отец ребёнка: Ляпкинъ Петръ
Рождение ребёнка
?.03.1838
Дочь: Полникова Марія
Отец ребёнка: Ляпкинъ Петръ
Рождение ребёнка
01.02.1841
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Ляпкинъ Петръ
Рождение ребёнка
14.10.1843
Дочь: Ляпкина Прасковья
Отец ребёнка: Ляпкинъ Петръ
Рождение ребёнка
01.09.1845
Сын: Ляпкинъ Германъ
Отец ребёнка: Ляпкинъ Петръ
Рождение ребёнка
01.09.1845
Сын: Ляпкинъ Сергей
Отец ребёнка: Ляпкинъ Петръ
Рождение ребёнка
19.10.1846
Дочь: Ляпкина Прасковья
Отец ребёнка: Ляпкинъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ляпкинъ Петръ