Кубышкин Иоанн / Иван Владимирович
Место рождения
Дата рождения18.02.1906 ст.
Дата смерти?.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1906 ст.
дата крещения - 18.02.1906 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Иоанн Иоаннович Кубышкин и крестьянка Праскева С... Показать все
Восприемник
12.12.1915 ст.
Восприемник у Кубышкина Александра Владимировича
Восприемник
02.01.1917 ст.
Восприемник у Кубышкина Михаила Ивановича
Бракосочетание
После 1924
Работа или профессия
До 1941
Звенигородское шоссе Магистральный проезд 6 Лесоотделочный комбинат
Место жительства
До 1941
Москва 2я Черногрязская ул. д.16, барак 14 ком. 2
Призыв на военную службу
06.07.1941
Место призыва: Краснопресненский РВК, г. Москва, Краснопресненский р-н Дата призыва: 06.07.1941
Военная служба
С 06.07.1941 по ?.08.1941
Воинское звание: рядовой Военно-пересыльный пункт: Тверской ОВК ВУС: 2 Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: ППС 815, п/я № 26, пульрота Дата выбытия: __.08.1941 Причина выбытия: проп... Показать все
Упоминание
18.07.1941
Написал последнее письмо, прекратилась письменная связь.
Пропал без вести (военное)
?.08.1941
Смерть
?.08.1941
пропал без вести