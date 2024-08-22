Давыдова Матрена Агаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Сын: Давыдов Кузьма Алексеевич
Отец ребёнка: Давыдов Алексей Маркелович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Давыдова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Давыдов Алексей Маркелович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Давыдов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Давыдов Алексей Маркелович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Давыдова Марья Алексеевна
Отец ребёнка: Давыдов Алексей Маркелович
Смерть
Неизвестно