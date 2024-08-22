Давыдова Матрена Агаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Матрена Агаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Алексей Маркелович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Давыдов Кузьма Алексеевич

Отец ребёнка: Давыдов Алексей Маркелович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Давыдова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Давыдов Алексей Маркелович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Давыдов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Давыдов Алексей Маркелович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Давыдова Марья Алексеевна

Отец ребёнка: Давыдов Алексей Маркелович

Смерть
Неизвестно

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