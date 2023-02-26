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Марфа Стефанова

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: ?

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.01.1793

Муж: Семён Прокопов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.03.1794

Дочь: Дария Семёнова

Отец ребёнка: Семён Прокопов

д.Цурково
Рождение ребёнка
28.01.1796

Сын: Ефрем Семёнов

Отец ребёнка: Семён Прокопов

д.Цурково
Рождение ребёнка
06.12.1798

Дочь: Варвара Семёнова

Отец ребёнка: Семён Прокопов

д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1798

Сын: Прокопов Семён Семёнов

Отец ребёнка: Семён Прокопов

д.Цурково
Рождение ребёнка
05.11.1801

Дочь: Матрона Семёнова

Отец ребёнка: Семён Прокопов

д.Цурково
Смерть
Неизвестно
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