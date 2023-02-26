Марфа Стефанова
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.01.1793
Муж: Семён Прокопов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.03.1794
Дочь: Дария Семёнова
Отец ребёнка: Семён Прокопов
д.Цурково
Рождение ребёнка
28.01.1796
Сын: Ефрем Семёнов
Отец ребёнка: Семён Прокопов
д.Цурково
Рождение ребёнка
06.12.1798
Дочь: Варвара Семёнова
Отец ребёнка: Семён Прокопов
д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1798
Отец ребёнка: Семён Прокопов
д.Цурково
Рождение ребёнка
05.11.1801
Дочь: Матрона Семёнова
Отец ребёнка: Семён Прокопов
д.Цурково
Смерть
Неизвестно